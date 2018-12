SERENATA ITALIANA, TORNA LA DOLCE VITA A ROMA CON IL GALA DI MUSICA, SPETTACOLO E SPECIALITA' CULINARIE

Pubblicazione: 05 dicembre 2018 alle ore 20:34

ROMA - Giovedì 6 dicembre 2018 alle 19.30 in Via Vittorio Veneto presso il Roof Top del Grand Hotel Flora di Roma prenderà avvio l’innovativo ed emozionante progetto "Serenata Italiana", il Gala di Musica, Spettacolo e specialità italiane. Un evento unico,destinato ad un target amante della buona musica, ottimo cibo e raffinatezza italiana.

Serenata Italiana, nasce da un’idea di un gruppo di giovani imprenditori ispirati da una vera storia d'amore che ha legato oltre 60 anni le vite di due innamorati a partire dal momento della serenata.

Un format che rappresenta al meglio il nostro “Bel Paese” e quello che l’ha reso famoso nel mondo ideale per coloro che soggiornano a Roma, per turisti che intendono conoscere ed approfondire le bellezza dell’Italia assaporandone e scoprendone le eccellenze all’interno di una piacevole ed elegante serata che si ripromette di regalare emozioni eterne nella città eterna.

Testimonial di Serenata Italiana del cinema italiano nel mondo, Maria Grazia Cucinotta, che ha omaggerà gli ospiti con la sua presenza in alcune serate parlando d’amore, di musica, cinema e della sua fondazione che combatte contro la violenza alle donne ed il bullismo.

Uno spettacolo con musica dal vivo, rappresentato da più di diciannove artisti pluripremiati provenienti dai migliori conservatori e accademie italiane con Rosaria Angotti, Ludovica Zichillo, Antonio Sapio, Andrea Belisari, Andrea Di Mastroberardino, Emanuele Zazzara, Simone Merciario, Loris Donatelli, Jorge Gabriele Rò, Umberto Gaudino e tanti altri.

“Sarà un viaggio tra melodia, bellezza e gusto – spiega Lilia D’Alesio, presentatrice e madrina di Serenata Italiana – un viaggio sensoriale ed un viaggio nel tempo per assaporare nella sua interezza la genialità del made in Italy. Apriremo la serata con un aperitivo rigorosamente italiano affiancato alle più belle colonne sonore scritte da compositori Italiani per il cinema mondiale come per Love theme in Flashdance, Take My Breath Away in Top Gun e Gonna Fly Now in Rocky. Seguiteremo con brani romantici che hanno fatto innamorare milioni di cuori nel mondo con la scelta e pretesa di suonare solo e rigorosamente con strumenti musicali inventati in Italia – precisa Lilia D’Alesio – avremo quindi piano, chitarra, contrabbasso, tromba, batteria e violino. Non solo musica, spazio al momento teatrale con la rappresentazione della serenata come tradizione comanda e spazio al cabaret. Il messaggio che Serenata Italiana vuole trasmettere è che il settanta percento del patrimonio artistico del mondo si trova in Italia e ne siamo feri ed orgogliosi ma esiste un'altro patrimonio che l'Italia detiene al cento per cento e che l'ha resa grande nel mondo ed è l'Amore. L'amore nel comporre musica e scrivere brani diventati intramontabili, l'amore nel inventare e costruire i migliori strumenti musicali, l’amore nel creare capi d'abbigliamento, l’amore nel cucinare per le persone amate facendola diventare la cucina più famosa al mondo”.

Protagonista della serata è la cucina italiana, una sapienza e maestria dello chef Raffaele De Mase. Il suo menu è caratterizzato da portate scelte accuratamente per rappresentare la tradizione ed i sapori dell’Italia con delle eccellenze territoriali. Una cucina che è un connubio tra puro genio e creatività.

Partendo dalla qualità assoluta di ingredienti unici non cessa mai di dare nuove emozioni, piatti che nascono dai sapori autentici della tradizione italiana, ci saranno infatti la mozzarella di Bufala Battipaglia dop, il prosciutto San Daniele, la fontina Valdostana dop, lo speck dell'Alto Adige, i funghi porcini di Borgotaro igp, il guanciale di Amatrice, il pecorino romano dop, formaggi di Sardegna e Lombardia per concludere con un tiramisù nella versione veneta del 1600. Il tutto accompagnato da vini rigorosamente provenienti dalle nostre terre selezionati per esaltare il sapore e profumo dell’Italia.