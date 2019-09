SEGRETARIO DI STATO USA POMPEO IN ABRUZZO: VISITA ALLA CASA DEI NONNI

Pubblicazione: 27 settembre 2019 alle ore 18:05

CARAMANICO TERME - Nella tappa italiana del suo viaggio in Europa, il segretario di stato Mike Pompeo arriverà anche in Abruzzo per visitare la casa dei suoi antenati italiani, dove nacquero i suoi bisnonni paterni. Lo rende noto il dipartimento di Stato Usa.

Pompeo, nato in California, prima di diventare il braccio destro del presidente deglio Stati Uniti, Donald Trump, è stato direttore della Cia.

I suoi bisnonni nacquero a Caramanico Terme ed emigrarono negli Stati Uniti dopo il matrimonio.

La nonna di Mike Pompeo, Fay, era figlia di Giuseppe Brandolini e Carmela Sanelli entrambi di Caramanico. Giuseppe e Carmela si sposarono il 20 dicembre del 1906 e l'anno successivo decisero di emigrare per gli Stati Uniti. Giunsero ad Ellis Island nel 1907 dopo aver attraversato l'oceano sulla nave 'Germania', tra i 1.400 passeggeri di terza classe. Poi i due arrivarono a Dawson (Colfax) nel New Mexico.