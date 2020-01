SCUOLE: BANDO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO, OLTRE 3 MLN ALL'ABRUZZO

Pubblicazione: 17 gennaio 2020 alle ore 17:03

ROMA - Sul sito del Ministero dell'Istruzione è stato pubblicato il bando che stanzia 98 milioni di euro per l'adeguamento delle scuole alla normativa antincendio.

"Quelle stanziate sono risorse importanti per la sicurezza dei ragazzi e del personale - sottolinea il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel dare l'annuncio dello stanziamento -. Dobbiamo proseguire a stanziare rapidamente tutte le risorse che abbiamo a disposizione".

"Avevamo promesso che avremmo liberato queste risorse in tempi rapidi - dichiara il vice ministro Anna Ascani - così è stato. Grazie a questi fondi, siamo impegnati, insieme agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, a rendere sicure le nostre scuole. In questi mesi stiamo lavorando su più piani di finanziamento, ci stiamo occupando di adeguamento sismico, efficientamento energetico, verifiche preventive per evitare crolli di solai e controsoffitti. Non vogliamo tralasciare nessun aspetto. Vogliamo assicurare a ogni studente la migliore formazione possibile. E garantire edifici sicuri a giovani, famiglie e comunità scolastiche".

Gli enti locali potranno presentare le proprie candidature fino alle 15.00 del 27 febbraio 2020.

I Comuni potranno avere, per le scuole del primo ciclo, un contributo massimo di 70.000 euro, mentre le Province e le Città metropolitane, per gli istituti del secondo ciclo, potranno ottenere un contributo fino a 100.000 euro.

La selezione delle candidature avverrà sulla base di criteri precisi: vetustà degli edifici; numero di studenti presenti nell'edificio scolastico; livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto; eventuale quota di cofinanziamento.

TABELLA RIPARTO REGIONALE

ABRUZZO Euro 3.178.771,61

BASILICATA Euro 1.869.560,81

CALABRIA Euro 5.334.524,29

CAMPANIA Euro 9.868.234,90

EMILIA-R. Euro 6.250.008,86

FRIULI-V-G. Euro 2.428.201,75

LAZIO Euro 8.080.604,92

LIGURIA Euro 2.182.508,95

LOMBARDIA Euro 12.859.377,54

MARCHE Euro 3.065.187,27

MOLISE Euro 1.069.275,69

PIEMONTE Euro 6.619.181,33

PUGLIA Euro 6.515.433,24

SARDEGNA Euro 3.369.693,63

SICILIA Euro 9.052.675,36

TOSCANA Euro 5.976.706,36

UMBRIA Euro 2.176.248,00

VALLE AOSTA Euro 525.465,02

VENETO Euro 7.578.340,47

TOTALE Euro 98.000.000