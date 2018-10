SISMA CENTRO ITALIA: SICUREZZA SCUOLE, FINANZIATI 19 NUOVI INTERVENTI IN ABRUZZO

Pubblicazione: 03 ottobre 2018 alle ore 06:45

L'AQUILA - Nuovi fondi per le scuole abruzzesi: sono 19 gli istituti che, nell'ambito delle attività di reperimento risorse per la messa in sicurezza degli edifici, beneficeranno di ulteriori interventi di miglioramento e adeguamento sismico per un totale di 5 milioni 799 mila euro.

È quanto si legge nella delibera regionale 703 del 18 settembre scorso, a seguito della definizione dell'elenco degli interventi per l'assegnazione dei fondi statali, richiesta dal Miur alle Regioni.

Con questa delibera viene dunque aggiornato, alla luce dei nuovi finanziamenti, il Piano annuale di edilizia scolastica 2017, nonché gli ulteriori interventi del Piano triennale 2015-2017 da finanziare nel caso di assegnazione di nuove risorse dallo Stato.

Di questi interventi, secondo le graduatorie, 3 interesseranno la provincia dell'Aquila, 8 la provincia di Chieti, 2 la provincia di Pescara e 6 quella di Teramo. La priorità è stata data agli interventi inseriti nel Piano annuale 2017 e, a seguire, a quelli compresi nel Piano triennale 2015-2017.

Di seguito l'elenco degli interventi.

Provincia L'Aquila

Pizzoli, primaria e secondaria di primo grado "Don Milani" 752 mila euro - Piano annuale 2017;

San Benedetto dei Marsi, primaria e secondaria di primo grado 411 mila euro - Piano annuale 2017;

Alfedena, primaria e infanzia, 123 mila euro - Piano annuale 2017

Provincia Chieti

San Giovanni Teatino, scuola secondaria primo grado "Galileo Galilei", 665 mila euro - Piano 2017;

Roccamontepiano, scuola primaria e secondaria di primo grado, 260 mila euro - Piano 2017;

Montazzoli, scuola primaria e secondaria di primo grado "Bernardo Spaventa", 215 mila euro - Piano 2017;

Chieti, scuola secondaria di primo grado "Mezzanotte", 110 mila euro - Piano 2017;

Lama dei Peligni, scuola primaria e secondaria di primo grado, 35 mila euro - Piano 2017;

Chieti, scuola secondaria di primo grado "Chiarini", 100 mila euro - Piano 2017;

Chieti, scuola secondaria di primo grado "De Lollis", 118 mila euro - Piano 2017;

Torricella Peligna, scuola secondaria di primo grado con elementare e materna, 586 mila - Piano 2017

Taranta Peligna, scuola d'infanzia, 260 mila euro - Piano triennale 2015-2017 (in attesa di finanziamenti)

Provincia Teramo

Cellino Attanasio, scuola secondaria di primo grado, 400 mila euro - Piano 2017

Castellalto, scuola secondaria di primo grado, 912.360 mila euro - Piano 2017

Castelli, scuola primaria e secondaria di primo grado, 476.819 mila euro - Piano 2017

Martinsicuro, scuola secondaria di primo grado "Colombo", 184.669 mila euro - Piano 2017

Martinsicuro, scuola primaria Sandro Pertini, 230.662 mila euro - Piano 2017

Cermignano, scuola primaria e secondari di primo grado, 640 mila euro - Piano 2017

Canzano, scuola infanzia primaria e secondaria di primo grado, 80 mila euro - Piano triennale (in attesa finanziamenti)

Silvi, scuola infanzia primaria e secondaria di primo grado, 382 mila euro - Piano triennale (in attesa finanziamenti)

Istituo professionale Ipsia, 900 mila euro - Piano triennale (in attesa di finanziamenti)

Provincia Pescara

Castiglione a Casuria, scuola infanzia "Mariani", 77 mila euro - Piano 2017;

Città Sant'Angelo, scuola dell'infanzia "centro urbano", 230 mila euro - Piano 2017;

Città Sant'Angelo, scuola primaria "P.Ritucci", 160 mila euro - Piano triennale (in attesa finanziamenti);

Loreto Aprutino, secondaria di primo grado, 355 mila euro - Piano triennale (in attesa finanziamenti).