SCUOLA, VACCA (M5S): ANCHE IN ABRUZZO CONNESSIONE VELOCE E VOUCHER PER INTERNET

Pubblicazione: 06 maggio 2020 alle ore 12:28

L'AQUILA - “Riguarderà anche l'Abruzzo il Piano Scuola, approvato dal Comitato nazionale per la Banda Ultralarga, che ha raddoppiato i fondi a disposizione per garantire in tempi brevi la connessione all'81,4% dei plessi scolastici del primo e secondo ciclo".

Così Gianluca Vacca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera dei deputati.

"Oltre 400 milioni serviranno da un lato a connettere più di 32.000 plessi scolastici in Italia e dall’altro a riconoscere un voucher alle famiglie calibrato in base al reddito Isee: fino a 200 euro per la connessione che arrivano fino a 500 per le famiglie più in difficoltà, aggiungendo alla connessione la possibilità di acquistare tablet e pc. Come promesso, prosegue il nostro impegno a supporto degli studenti che ancora non riescono a partecipare pienamente alle lezioni a distanza e alle loro famiglie. Questi fondi si riveleranno ancora più preziosi quando si rientrerà in classe, per consentire alle scuole di essere pronte a gestire in maniera adeguata ogni possibile scenario che dovesse emergere dall’evoluzione del contagio. Ringraziamo, per questo ulteriore tassello messo oggi, il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, il sottosegretario al Mise Mirella Liuzzi e il ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano”.