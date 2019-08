SCUOLA: NUOVE ASSUNZIONI DOCENTI, IN ABRUZZO 965 POSTI, TUTTI I DETTAGLI

Pubblicazione: 01 agosto 2019 alle ore 16:50

L'AQUILA - Il Miur ha trasmesso il Decreto Ministeriale 688 del 31 luglio 2019 con il quale si autorizzano le 53.627 assunzioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2019/2020.

Per l’Abruzzo, sono previste in totale 965 nuove assunzioni di docenti a tempo indeterminato, che verranno effettuate nei prossimi giorni secondo il calendario che renderà noto l’Amministrazione.

A renderlo noto è la Flc Cgil Abruzzo e Molise.

Al decreto sono allegate anche le istruzioni operative per le operazioni di assunzione. Le tabelle analitiche allegate contengono i contingenti suddivisi regione per regione e le disponibilità dei posti per tipologia, classe di concorso e provincia. Nelle istruzioni operative sono fornite tutte le indicazioni utili per le operazioni di assunzione a tempo indeterminato.

Questo il quadro riassuntivo delle immissioni in ruolo che verranno disposte. (cliccare sui link per aprire o scaricare i files)

Sedi in Abruzzo

Contingenti