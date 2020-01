SCUOLA: LA CISL CONSOLIDA CONSENSO TRA LAVORATORI

Pubblicazione: 31 gennaio 2020 alle ore 11:10

L'AQUILA - La Cisl Scuola Abruzzo Molise consolida il consenso tra i lavoratori della scuola, "grazie all’opera sempre più apprezzata di tutti i responsabili, gli operatori, le RSU ed i rappresentanti sindacali nelle scuole".

Nel 2019, la Cisl Scuola Abruzzo Molise risulta la struttura sindacale con il maggior incremento percentuale di iscritti tra tutte le strutture regionali della CISL Scuola, per quanto riguarda gli iscritti con contratti a tempo indeterminato e determinato di durata annuale, e risulta la seconda struttura a livello nazionale per incremento percentuale di iscritti per il tesseramento

complessivo.

"I risultati ottenuti - si legge in una nota - incoraggiano nel proseguire ed intensificare l’azione sindacale su tutto il territorio abruzzese e molisano. Le sinergie sviluppate con la struttura confederale CISL, i servizi (in particolare INAS e CAF) e la FNP Cisl, hanno supportato il lavoro della categoria e costituito il necessario sistema integrato apprezzato dai lavoratori".