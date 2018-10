SCUOLA: COLLETTIVO STUDENTI SULMONA ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE NAZIONALE

Pubblicazione: 09 ottobre 2018 alle ore 12:39

SULMONA - "Aderiamo a questa mobilitazione perché siamo studenti in una regione in cui 1 studente su 4 abbandona il suo percorso di studi, perché ogni anno in Italia le nostre famiglie spendono in media 900 euro per poterci mandare a scuola, perché mentre il ministro Matteo Salvini parla di scuole sicure intendendo telecamere e controlli, le nostre scuole cadono a pezzi sotto i nostri occhi e rimangono chiuse perché non sono a norma sismica, come il liceo Classico Ovidio o il De Nino - Morandi".

Con questa nota il Collettivo Studentesco di Sulmona (L'Aquila) aderisce alla giornata di mobilitazione nazionale lanciata dall'Unione degli Studenti per venerdì 12 ottobre, con appuntamento alle 9 da Colle Sapone, il corteo poi proseguirà fino al Parco del Sole.

"Siamo giovani amanti anche del nostro territorio e per questo condivideremo con gli studenti aquilani la nostra vertenza contro il progetto Rete Adriatica della Snam, che oltre alla centrale di Case Pente, prevede la costruzione del metanodotto Sulmona-Foligno, rinominato il gasdotto dei terremoti", spiegano gli studenti.

Porteranno alla ribalta anche un'altra questione, "che riteniamo importante per il Centro Abruzzo, quella della mancanza del lavoro per i giovani del territorio e per la mancanza di spazi sociali e aggregativi per chi scegliere di vivere qui. Il 12 ottobre scenderemo in piazza per chiedere che il nostro diritto allo studio e al futuro venga garantito!".