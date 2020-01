SCUOLA: AL VIA CAMPAGNA PER ISCRIZIONI AL NUOVO ANNO

Pubblicazione: 02 gennaio 2020 alle ore 17:28

ROMA - E' stata lanciata oggi una campagna, promossa dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, che ha l'intento di ricordare ai genitori le iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

La procedura di iscrizione online sarà disponibile dalle 8 del 7 gennaio alle 2 del 31 gennaio 2020.

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche sono effettuate dalle famiglie, attraverso una procedura on line.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per tutti gli alunni che il prossimo anno scolastico devono frequentare la prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di I e II grado.

Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito: Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria Veneto). Per le scuole dell'infanzia la procedura rimane cartacea.

Per le scuole paritarie resta facoltativa l'adesione al sistema delle "Iscrizioni on line".

I destinatari della campagna lanciata oggi sono le famiglie che devono iscrivere una figlia o un figlio per il prossimo anno scolastico alla prima classe della scuola primaria o della scuola secondaria di I e II grado e i soggetti interessati ai corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali.

La campagna espone i passaggi principali della procedura per le iscrizioni on line, le date utili e il sito istituzionale dove trovare tutte le informazioni necessarie per l'iscrizione.

I contenuti della campagna verranno diffusi sulle reti Rai (spot tv e radio) su La7 e sui canali social Miur.