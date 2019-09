SCOSSA A NORCIA, PEZZOPANE: ''IL GOVERNO DOVRA' CAMBIARE PASSO SULL'EMERGENZA''

Pubblicazione: 01 settembre 2019 alle ore 15:40

L'AQUILA - “La scossa di terremoto della scorsa notte ci ripresenta in tutta attualità il tema della ricostruzione e della prevenzione. Siamo vicini alle popolazioni di nuovo colpite per fortuna senza gravi conseguenze, ma riteniamo che questo tema debba essere una priorità del nuovo governo". Lo dice la deputata pd, Stefania Pezzopane, alla luce della scossa di terremoto, seguita da un lungo sciame, che ha colpito i dintorni di Norcia, con magnitudo 4.0. La Pezzopane, tra l'altro, è tra i "papabili" per una poltrona nell'Esecutivo Pd-Cinque Stelle.

"Serve un chiaro cambio di passo - dice la Pezzopane - anche rispetto a quanto fatto negli ultimi mesi e anche l’incontro di domani di Giuseppe Conte con rappresentanti dei terremotati, deve significare un preciso impegno in questa direzione, a cominciare dallo sblocco della legge all’esame del Parlamento sui risarcimenti delle vittime. Per quanto riguarda il Partito democratico, daremo senza dubbio il nostro determinato contributo perché finalmente si riprenda una politica all’altezza dei seri problemi da affrontare, sempre a fianco degli abitanti di questi sfortunati territori come abbiamo fatto in questi annil”.