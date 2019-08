SCONTRO LEGA-MARSILIO: OGGI CONFERENZA PER ''IMPORTANTI COMUNICAZIONI''

Pubblicazione: 08 agosto 2019 alle ore 10:49

PESCARA - La “Lega Abruzzo per Salvini Premier” terrà una conferenza stampa per importanti comunicazioni questo pomeriggio, giovedì 8 agosto 2019, alle ore 16 presso l’Hotel Carlton di Pescara in Viale della Riviera 35.

Saranno presenti il segretario regionale del Partito, il deputato Giuseppe Bellachioma, e il coordinatore regionale degli Enti Locali, il deputato Luigi D’Eramo.