SCOMPARSA PROFESSOR CARLO UMBERTO CASCIANI, IL CORDOGLIO DI ANAAO ASSOMED

Pubblicazione: 31 ottobre 2019 alle ore 16:33

L'AQUILA - La Segreteria regionale Anaao Assomed Abruzzo esprime "il più sincero cordoglio per la scomparsa del professor Carlo Umberto Casciani".

In una nota Anaao Assomed definisce Casciani "personalità di spicco in ambito scientifico e universitario, soprattutto nella ricerca, era un uomo aperto a tutte le innovazioni. La nostra più sentita vicinanza alla famiglia in questo doloroso momento".