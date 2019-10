SCIOPERO SEVEL: FIOM, ''ADESIONE OLTRE IL 70 PER CENTO, ORA CONFRONTO''

Pubblicazione: 26 ottobre 2019 alle ore 17:57

ATESSA - "Adesione massiccia dei lavoratori Sevel Atessa allo sciopero con oltre il 70%. Ora l'azienda apra immediatamente il confronto. Questa è la seconda risposta che danno le lavoratrici e i lavoratori Sevel rispetto all'imposizione della nuova turnistica senza averla contrattata".

Lo afferma la Fiom in una nota, aggiungendo che "I lavoratori vogliono essere coinvolti. La Regione Abruzzo invece di assumere un ruolo da arbitro ha scelto di esprimere un proprio giudizio contro i lavoratori che stanno lottando per il loro futuro e per i loro diritti".

"Quello di oggi è stato un segnale chiaro da parte dei lavoratori sia verso l'azienda che verso chi consigliava di non scioperare. I lavoratori della fabbrica dei record chiedono rispetto e l'avvio di un confronto che restituisca a loro pari dignità nella contrattazione", conclude il sindacato.