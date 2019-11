SCIENZE MOTORIE: DALLA REGIONE 250MILA EURO PER LA FORMAZIONE DEI LAUREATI

Pubblicazione: 04 novembre 2019 alle ore 18:25

L'AQUILA - Su proposta dell'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, la giunta regionale ha dato il via libera all'affidamento di formazione e aggiornamento professionale dei laureati (in particolare per la laurea triennale in "Scienze Motorie" e per la laurea magistrale in "Attività motoria preventiva e adattata"), alle Università di Chieti-Pescara e L'Aquila.

A questo proposito è stato inoltre varato lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo- Dipartimento Sanità e le Università di Chieti-Pescara e L'Aquila, che regola gli impegni operativi ed economici per la formazione e l'aggiornamento dei laureati.

Le attività saranno monitorate per la liquidazione delle somme dovute in favore delle università coinvolte. Per l'attuazione della convenzione saranno utilizzate risorse pari a 250 mila euro.

Sempre in tema di sanità, è stata attivata anche una seconda postazione territoriale 118 (infermieristica), con operatività h24, nel Comune di Lanciano.

"Tale iniziativa - dice la Regione - può contribuire al superamento delle attuali criticità della copertura assistenziale dell'area, con un sicuro miglioramento dei tempi di intervento a garanzia dei livelli essenziali di assistenza".