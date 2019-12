SCI: TUTTO PRONTO PER L'AVVIO DELLA STAGIONE A OVINDOLI E CAMPOROTONDO

Pubblicazione: 06 dicembre 2019 alle ore 19:25

AVEZZANO - I due complessi sciistici della Marsica, Ovindoli e Camporotondo, sono pronti per dare il via alla stagione invernale 2019-2020, in attesa dell'arrivo della neve. Grazie all'esposizione a nord e a un sistema di innevamento programmato, la stazione sciistica di Ovindoli (L'Aquila), tra 1500 e 2000 metri, gestita da Monte Magnola Impianti srl, è in grado di offrire una stagione fra le più lunghe del centro Italia consentendo di sciare da dicembre ai primi di maggio.

Con 30 km di pista e 11 impianti di risalita nel cuore del Parco regionale Sirente Velino, il complesso sciistico garantisce una portata di circa 21 mila persone l'ora.

Le 21 piste, 7 blu per principianti, 7 rosse di media difficoltà e 7 nere per sciatori esperti, sono servite da una telecabina da 8 posti, 5 seggiovie, una sciovia e 4 tapis roulant coperti, che consentono la pratica di sport quali sci alpino, sci nordico, telemark, freestyle, freeride, snowkite e nordik walking; c'è inoltre uno snowpark attrezzato dedicato alla sola pratica dello snowboard tra i principali in Italia.

Il prezzo base è 16 euro l'ora, con la possibilità di skipass giornalieri, che vanno da un minimo di 24 euro a un massimo di 35 euro, e plurigionalieri che vanno da un minimo di 52 euro a un massimo di 58 per due giorni consecutivi, fino ai 260 euro per un totale di 12 giorni.

A Camporotondo (1450 metri), frazione di Cappadocia (L'Aquila), il complesso sciistico di proprietà del Comune è tornato in funzione la stagione scorsa dopo 18 anni di inattività.

Sul versante abruzzese dei Monti Simbruini, si estendono tre piste suddivise in blu, rossa e nera, per un totale di 2,5 km di percorso servito da un unico impianto scioviario di risalita costituito da una seggiovia biposto.

La struttura sportiva (info su http://camporotondo.altervista.org/ ) consente la pratica dello sci e dello sci di fondo.

Nei feriali il prezzo parte da 15 euro al giorno, nei festivi da 20 euro al giorno, mentre la formula weekend (sabato e domenica) costa 35 euro per l'intero e 25 euro per il ridotto.

Lo skipass stagionale va dai 170 euro per bambini fino a 10 anni ai 200 euro per gli adulti, con abbonamenti in promozione riservati ai residenti di Cappadocia, ai proprietari di seconda casa e a tutti i residenti del comprensorio marsicano.

Il gestore dell'impianto, I Bucaneve srl, ha presentato un progetto di innevamento artificiale che attende l'approvazione dalla Regione Abruzzo.