MONTAGNA: INTERVISTE CAMPIONI INTERNAZIONALI E INFO SU IMPIANTI, A OVINDOLI PRESENTAZIONE SCIABRUZZO

Pubblicazione: 19 dicembre 2019 alle ore 10:56

L'AQUILA - Un libro di 64 pagine dedicato allo sci, alle sue varie discipline e al mondo della neve nella nostra regione.

Martedì 24 dicembre, in regalo con il Centro, sarà in edicola SciAbruzzo, un’iniziativa editoriale in collaborazione con la Regione Abruzzo, che racconta come vivere la montagna d’inverno.

Le interviste ai campioni internazionali, le informazioni sugli impianti di sci, i consigli sulla preparazione atletica e sull’alimentazione ideale per affrontare una giornata sugli sci.

Questo e altro ancora nel libro del Centro che sarà presentato sabato 21 dicembre alle ore 11, al PalaMagnola di Ovindoli.

Parteciperanno l’assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, il consigliere regionale e sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante, il presidente regionale del Collegio dei maestri di sci, Francesco Di Donato, il presidente regionale degli sci-club, Angelo Ciminelli.

Padrone di casa, Giancarlo Bartolotti, presidente della Monte Magnola Impianti.

Coordina i lavori il giornalista del Centro, Domenico Ranieri.