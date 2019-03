SCI: FEBBO, ''PROMUOVERE COMPRENSORIO MAJELLETTA-PASSOLANCIANO''

Pubblicazione: 16 marzo 2019 alle ore 16:39

CHIETI - "Unire, sviluppare e promuovere il comprensorio sciistico e turistico Majelletta-Passolanciano è una priorità di questo Governo regionale, come resta alta l'attenzione nell'investire bene e subito i fondi Masterplan, circa 20 milioni 200.000 euro, ancora inutilizzati".

Lo dichiara, in una nota, l'assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Mauro Febbo.

"Sono tutte meritevoli e lodevoli le iniziative turistiche e sportive che puntano a far crescere i visitatori sulle nostre montagne. Ricordo come, da presidente della Provincia di Chieti (1999-2004), fui promotore dello Skipass unico con uno specifico finanziamento. È indispensabile continuare a lavorare, attraverso il supporto e suggerimento degli operatori turistici, per avere un unico bacino turistico sciistico della Majella che deve diventare attrattiva e punto di riferimento del Centro Sud Italia, e non solo. Pertanto occorre accelerare sulla definizione dei progetti e spendere fondi inseriti nel Masterplan che rappresentano fonte di crescita e sviluppo".