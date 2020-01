SCI: CAMPIONATO ITALIANO DI SCI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI

Pubblicazione: 24 gennaio 2020 alle ore 18:54

L'AQUILA - Nell'ambito dello svolgimento del Campionato Italiano di Sci Architetti ed Ingegneri l’Ordine degli Ingegneri e l'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila, con il patrocinio dei rispettivi Consigli Nazionali, organizzano, oltre alle manifestazioni sportive vere e proprie, incontri di formazione, convegni ed eventi ed attività culturali ed enogastronomiche, anche un evento denominato "La neve accessibile - tutti insieme per una giornata accessibile sulle piste da sci!"

La manifestazione, si legge in una nota si svolgerà sabato 25 gennaio dalle ore 10:00 sulle piste della stazione sciistica di Campo Felice e prevederà la partecipazione delle organizzazioni che si occupano di disabilità, si prefigge di far trascorrere, in un contesto di piena inclusività, una giornata sulla neve a tutti i partecipanti.

Un appuntamento da non perdere per passare del tempo tra colleghi ed amici in uno dei comprensori turistici più belli dell'Appennino: l’occasione giusta per divertirsi, rilassarsi, assaporare la cucina locale e concedersi del tempo per se stessi.

Le problematiche dell'accessibilità e della piena inclusione delle persone con disabilità, sia motoria che psichica, sono state e sono temi sempre presenti nelle attività svolte dall’Ordine degli Ingegneri e dall'Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila e questo momento di condivisione dello spirito di solidarietà e di vicinanza reciproca tra l'intera popolazione aquilana vuole porsi come un'esperienza diretta di inclusione sociale.

Alla manifestazione parteciperanno, tra le altre, Alice (Associazione per la Lotta all'Ictus Celebrale), l'Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) e Autismo Abruzzo, oltre che a personalità politiche e amministrative.