SCHIAFFI, SPINTONI E OFFESE AI BIMBI DELLA PRIMA ELEMENTARE: DUE MAESTRE A PROCESSO

Pubblicazione: 28 novembre 2018 alle ore 13:23

BORGOROSE - Schiaffi, spintoni, offese.

Scoppia il caso in una scuola elementare di Borgorose (Rieti), comune laziale a due passi dall'Abruzzo, per il processo a carico di Maria Antonina Del Rossi e Pasqua Massimi, maestre di 64 anni sospese due anni fa in seguito alle indagini compiute dai carabinieri dopo alcune denunce dei genitori.

Ieri, come riporta il CorriereDiRieti, c'è stato spazio per il dibattimento nell’aula Caperna con la proiezione dei video e l’ascolto delle intercettazioni.

I filmati sono stati realizzati tra aprile e maggio 2016.

Non tutti i bambini, però, riporta sempre il quotidiano, hanno confermato i presunti maltrattamenti durante l’audizione protetta nella caserma dei carabinieri di Cittaducale (Rieti).