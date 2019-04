SBLOCCA CANTIERI: TONINELLI, ''300 MILIONI PER MOLISE-CATANIA-L'AQUILA''

Pubblicazione: 19 aprile 2019 alle ore 15:44

ROMA - "Il decreto contiene anche norme per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito per esempio l'Abruzzo e il Centro Italia. In più sempre in tema di terremoti ci sono nel decreto 300 milioni di euro per il Molise, Catania e L'Aquila".

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli illustrando le principali novità del decreto Sblocca cantieri in un video su Facebook.