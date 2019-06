SBLOCCA-CANTIERI: M5S, ''BENE ACCELERATA TONINELLI SU COMMISSARI''

Pubblicazione: 19 giugno 2019 alle ore 09:57

ROMA - "Pochi giorni fa abbiamo approvato il decreto Sblocca-Cantieri con un obiettivo preciso: semplificare i vari iter per fare tanti lavori che per il nostro paese sono urgentissimi. Tra essi c'è anche la messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, per la quale l'esecutivo ha già messo sul piatto 124 milioni per tre anni ma che, necessariamente, saranno incrementati. Pertanto è una buona notizia la convocazione di alcuni governatori per dopodomani da parte del ministro Toninelli, fra i quali c'è anche quello dell'Abruzzo Marco Marsilio. È fondamentale arrivare quanto prima all'individuazione del commissario, per poter mettere in atto quegli interventi fondamentali a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente, con particolare riguardo alle sostanze pericolose stoccate all'interno dei Laboratori del Gran Sasso".

Così in una nota Gabriella Di Girolamo e Fabio Berardini, parlamentari abruzzesi del M5S.