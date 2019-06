SBLOCCA CANTIERI: ''ASPETTATIVE DISATTESE E SENSO DI FRUSTRAZIONE'', MARSILIO CHIEDE INCONTRO A CONTE

Pubblicazione: 20 giugno 2019 alle ore 11:31

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte per chiedere un incontro ufficiale dopo l’approvazione del Decreto Sblocca cantieri.

Una missiva per segnalare "la forte sensazione di frustrazione delle aspettative con cui gli abruzzesi hanno accolto il decreto Sblocca cantieri", si legge in una nota.

"Frustrazione dovuta ai contenuti del decreto che hanno disatteso le aspettative che si erano generate dopo i ripetuti incontri avvenuti nel corso della fase preparatoria. Il lavoro svolto di comune accordo tra le Regioni interessate, i Comuni fino ad arrivare all'approvazione unanime di un testo in sede di Conferenza delle Regioni non è stato poi recepito dal Governo, nonostante le numerose rassicurazioni che erano state date, non ultima quella che lo stesso presidente Conte aveva rafforzato durante la recente visita a Norcia", prosegue la nota.

Nella lettera il presidente Marsilio sottolinea soprattutto "le difficoltà relative alla mancata assegnazione del personale da reclutare negli Uffici speciali e nei Comuni, personale necessario per riuscire a gestire le numerose pratiche pubbliche e private".

Il presidente Marsilio chiede quindi un nuovo incontro con il presidente del Consiglio dei Ministri per riuscire a trovare una soluzione condivisa che dia risposte concrete ai terremotati.