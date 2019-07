SASSOLI PRESIDENTE PARLAMENTO UE: PEZZOPANE, ''UN AMICO DELL'AQUILA''

Pubblicazione: 05 luglio 2019 alle ore 18:00

L'AQUILA - “Complimenti sinceri e auguri vivissimi a David Sassoli per la sua elezione a Presidente del Parlamento europeo. Mi piace ricordare in questa felice occasione il suo forte legame con l’Abruzzo, prima da cronista con i suoi memorabili servizi Rai al Tg1 dopo la tragedia e, in seguito, da parlamentare venuto più volte con me sul territorio nelle tendopoli delle famiglie colpite dal terremoto".

Ad affermarlo Stefania Pezzopane, deputata aquilana del Partito democratico.

"Un’attenzione particolare per questa Regione, dimostrata stando al nostro fianco nel collocare la pietra d’inciampo in Piazza Duomo a L’Aquila - prosegue Pezzopane-, o con le sue presenze in occasione della Perdonanza, o a Paganica dove risiede la famiglia di sua moglie, Sandra Vittorini. Ci siamo sentiti, subito dopo la sua assunzione in questo nuovo rilevante incarico istituzionale, e gli ho detto che lo aspettiamo presto a L’Aquila. Rammarica certamente che nel Parlamento europeo non sia prevalsa la compattezza degli eletti italiani nel votarlo. Ancora una volta abbiamo perduto un’occasione per dimostrare davanti all’Europa intera la nostra capacità di fare squadra e di mettere al centro gli interessi del Paese rispetto a quelli di parte".