SARDINE D'ABRUZZO: UFFICIALE TAPPA PESCARA, ''BASTA POLITICI CHE STRIZZANO L'OCCHIO AI NUOVI FASCISMI''

Pubblicazione: 27 novembre 2019 alle ore 16:10

PESCARA - "Gli abruzzesi si uniscono alle Sardine, il movimento di protesta nato in Emilia Romagna e rapidamente diffuso in tutta Italia".

Sono le parole che si leggono sul primo comunicato ufficiale diffuso dalle "Sardine" d'Abruzzo, gruppo di manifestanti nato dalle piazze dell'Emilia Romagna in contrasto a Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell'Interno, indicato come maggior promotore di quella definita "la politica dell'odio".

"Le Sardine d’Abruzzo hanno un grande successo, il loro gruppo Facebook ha già superato i 13mila iscritti. Il motto che campeggia sull’immagine di copertina della pagina è 'L’Abruzzo si SLega'", si legge ancora una nota.

E poi, a conferma di quanto annunciato nei giorni scorsi: " Le Sardine abruzzesi, scherzosamente dette 'sardelle', scenderanno per la prima volta in piazza il 7 dicembre a Pescara: l’appuntamento è a Piazza Salotto alle 18.30".

"Gli organizzatori rivendicano il carattere apartitico dell’iniziativa. Ma la loro non è una manifestazione apolitica, anzi l’intento è di valorizzare la politica, intesa come difesa dei valori di democrazia, Costituzione da parte dei cittadini e di dissacrare le parti politiche che strizzano l’occhio ai nuovi fascismi", conclude la nota.