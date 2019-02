SARDEGNA: SALVINI, ''PRIMA VOLTA CHE LEGA SI PRESENTA E VINCE COME IN ABRUZZO''

Pubblicazione: 25 febbraio 2019 alle ore 20:45

ROMA - "Dalle elezioni politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd".

Così, sui social, il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta i risultati delle elezioni in Sardegna.

"Anche in Sardegna, dopo il Friuli Venezia Giulia, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie per la fiducia, Amici!".