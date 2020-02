SANREMO: PASTA FRESCA, SALUMI E FORMAGGI, CIBI ABRUZZESI PROTAGONISTI DEL FESTIVAL

Pubblicazione: 13 febbraio 2020 alle ore 10:16

PESCARA - Pasta fresca, salumi, prodotti per la pizza, formaggi, olio extravergine d'oliva... L'azienda di prodotti alimentari e per la ristorazione “Delizie d'Abruzzo” di Pescara, è stata protagonista a Sanremo, in occasione della settantesima edizione del Festival, con decine di generi di prodotti, utilizzati in un cena con centinaia di ospiti e sono stati anche protagonisti di uno show cooking con la chef Alba Marte di Vasto.

Inoltre - si legge in una nota - di essi sono stati fatti omaggio a numerosi vip , tra i quali la soprano Katia Ricciarelli, che è letteralmente impazzita per le salsicce abruzzesi e che ha ringraziato i gli imprenditori Fabrizio Ciminà e Fabrizio Giansante.

“È stata una esperienza nuova – dice Giansante –. La città dei fiori ci ha regalato belle e forti emozioni”.

“Abbiamo scoperto una Ricciarelli goliardica e spontanea – afferma Ciminà – che ha molto apprezzato i nostri prodotti. Nel complesso è stata un'esperienza piacevole e che è servita a promuovere anche il nostro territorio con le sue specialità”.