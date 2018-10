SANOFI SCOPPITO, ALESSANDRO CASO NUOVO DIRETTORE DELLO STABILIMENTO

Pubblicazione: 01 ottobre 2018 alle ore 17:41

SCOPPITO - Alessandro Casu è il nuovo direttore dello stabilimento Sanofi di Scoppito (L'Aquila).

Dopo aver rivestito negli ultimi tre anni posizioni a livello globale nella Pharma Injectable Platform dell'Industrial Affairs Sanofi, Casu torna in Italia per prendere la guida dello stabilimento che era sotto la guida, negli ultimi otto anni, di Annaletizia Baccante, che lascia l'azienda.

In Sanofi dal 2001, Alessandro Casu ha una laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma e vanta oltre diciassette anni di esperienza all'interno del Gruppo.

Ha iniziato la sua carriera come Financial Controller prima per diversi anni in Unilever, poi nello stabilimento Sanofi di Anagni per poi acquisire una ricca esperienza in Supply Chain e guidare lo stabilimento dal 2007 al 2015.

Tra il 2013 e il 2017 è stato Delegato nella Giunta di Confindustria Frosinone e Rappresentante Generale di Giunta per l'Unione degli Industriali e delle imprese del Lazio.

Negli ultimi tre anni ha ricoperto posizioni Corporate nella Pharma Injectable Platform come responsabile ingegneria ed investimenti e nell'ultimo anno come Established Product leader.