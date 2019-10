SANITA': VERI', ''ISTANZA ABBATTIMENTO TICKET TRASMESSA A GIUGNO''

Pubblicazione: 10 ottobre 2019 alle ore 16:21

PESCARA - "La Regione ha presentato lo scorso giugno al tavolo di monitoraggio ministeriale la proposta di delibera per l'abbattimento del superticket".

Lo puntualizza l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì, facendo chiarezza su notizie diffuse questa mattina da alcuni esponenti dell'opposizione, in particolare al capogruppo del Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi.

"L'Abruzzo - spiega l'assessore - come tutti sanno è in piano di rientro, per cui siamo tenuti obbligatoriamente a portare questo tipo di delibere in preventiva approvazione al tavolo di monitoraggio".

"A oggi - aggiunge Verì - la direzione programmazione del Ministero non ha ancora riunito il tavolo per analizzare i provvedimenti trasmessi dalle Regioni ed è questa l'unica ragione per la quale non abbiamo potuto ancora formalizzare alcun provvedimento per l'abbattimento del superticket".

"Non appena riceveremo il nulla osta da Roma, procederemo all'approvazione in giunta della relativo delibera", conclude.