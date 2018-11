SANITA: VACCA (M5S),''APPROVATO EMENDAMENTO CHE SALVA OSPEDALE PENNE''

Pubblicazione: 01 novembre 2018 alle ore 14:27

PESCARA - "Approvato l'emendamento che salvaguarda l'ospedale di Penne. Il lavoro di squadra ha premiato l'Abruzzo, adesso la Regione deve solo eseguire".

Così il sottosegretario pentastellato Gianluca Vacca che spiega come questo risultato, "sia stato il frutto di un lungo confronto, durato molti giorni, in cui abbiamo presentato la questione dell'ospedale di Penne nel dettaglio al ministro Giulia Grillo prima, e poi al ministero dell'Economia e delle Finanze. Carte alla mano abbiamo ottenuto l'approvazione dell'emendamento del M5S, firmato da Andrea Colletti, per scongiurare la chiusura del presidio ospedaliero in provincia di Pescara".

"Quello dell'ospedale di Penne - chiarisce Vacca - è un tema molto caro al M5s che da anni si batte sui territori sia con i consiglieri Comunali Falconetti, Duttilo e Fidanza, sia con il grande lavoro del consigliere regionale Domenico Pettinari, che ha dedicato gran parte della sua attività alla salvaguardia degli ospedali nelle zone interne".

"Oggi questo risultato è frutto di un lavoro di squadra straordinario, che contraddistingue il M5s in Abruzzo. Per ora siamo riusciti a dare respiro al nosocomio, ci auguriamo che chi governerà la Regione Abruzzo nei prossimi anni dia seguito ha quanto iniziato dal M5s, oggi, con l'approvazione di questo emendamento", conclude.