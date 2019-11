SANITA': SUPERTICKET, L'ISTANZA INVIATA A ROMA IL 5 GIUGNO

Pubblicazione: 08 novembre 2019 alle ore 14:03

PESCARA - "La Regione Abruzzo ha presentato lo scorso 5 giugno ai ministeri affiancanti l'istanza per l'abolizione del superticket sulle prestazioni sanitarie".

Torna a ribadirlo l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

"In quella data - continua l'assessore - abbiamo trasmesso a Roma la proposta di delibera in approvazione preventiva, così come prevede la normativa cui sono soggette le Regioni, come la nostra, in piano di rientro. E non appena il tavolo tecnico preposto si esprimerà sulla nostra istanza, come su quella di altre Regioni sulle quali non si è ancora pronunciato, adotteremo il provvedimento. Rispediamo quindi al mittente le accuse di immobilismo, perché questa giunta è abituata a lavorare sui fatti e non sugli annunci".

La fotografia del documento è disponibile sul sito della Regione Abruzzo all'indirizzo http://www.regione.abruzzo.it/content/sanit%C3%A0-abolizione-superticket-ecco-listanza-presentata-il-5-giugno-ai-ministeri.