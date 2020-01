SANITA': SINDACO PUPILLO, ''IN OSPEDALE LANCIANO RIDOTTI SERVIZI''

Pubblicazione: 15 gennaio 2020 alle ore 21:50

LANCIANO - Riduzione di prestazioni e servizi all'ospedale di Lanciano, il sindaco, Mario Pupillo, critica la Regione Abruzzo e la Asl Lanciano Vasto Chieti.

"Per tutto gennaio - ha detto Pupillo, parlando anche in veste di presidente della Provincia di Chieti - al 'Renzetti' sono state sospese 24 sedute di anestesisti che si traduce in un centinaio di interventi chirurgici in meno. Il problema va avanti da settembre e doveva essere provvisorio. I 14 medici effettivi si occupano anche dell'ospedale di Atessa e vanno in aiuto in altri presidi e hanno 15mila ore di ferie non godute. Ne servono 18-21. Soppresso, inoltre, il laboratorio di analisi, accorpato a Chieti, un vero gioiello ed eccellenza che annualmente faceva 2 milioni 200 mila prestazioni, il più alto in assoluto".

Pupillo stigmatizza il mancato arrivo, dopo un anno, del primario di Neurologia e il ritardo della nomina del direttore sanitario della Asl.

"Chiedo alla Asl - aggiunge Pupillo - qual è la reale situazione e invierò un dossier. Si stanno riducendo prestazioni importanti, anche a Vasto, e c'è il rischio che vogliono affossarci. Non si riesce più a esprimere le potenzialità presenti e siamo fuori la norma degli standard nazionali sulla Sanità. Sposo la critica di una Giunta abruzzese lenta. Che fine ha fatto il progetto del nuovo ospedale di Lanciano che deve diventare la cittadella della salute con tutti i servizi lì concentrati? Ci sono i finanziamenti e se ci ostacolano faremo barricate".