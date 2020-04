SANITA': RAZZA, ''CHI TRUFFA SU SALUTE CITTADINI LADRO 2 VOLTE''

PALERMO - "Chi ruba soldi destinati alla salute dei cittadini è ladro due volte perché sottrae risorse che, come l'esperienza di queste settimane insegna, sono fondamentali per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Se, come nel caso di questa mattina, i protagonisti sono dipendenti del sistema sanitario si impongono decisioni forti che vanno adottate con immediatezza".

Cosi l'assessore alla Salute della Regione Sicilia, Ruggero Razza, sull'inchiesta per frode e truffa della Guardia di Finanza nei confronti del servizio sanitario.

"Ringrazio l'autorità giudiziaria e mi complimento con la Guardia di Finanza per la brillante operazione investigativa - aggiunge -. Le autorità tutte sanno che da parte della Regione continuerà ad esserci la collaborazione istituzionale necessaria e doverosa per alzare la barriera della etica pubblica".