SANITA': PAOLUCCI (PD) A VERI': ''CASSE VUOTE? ABBIAMO LASCIATO 482 MILIONI''

Pubblicazione: 27 luglio 2019 alle ore 16:17

PESCARA - Dopo le dichiarazioni dell'assessore alla Sanità Nicoletta Verì che aveva detto di aver trovato le casse vuote, oggi, a margine della conferenza stampa tenuta per parlare delle problematiche del termalismo, l'ex assessore alla Sanità, della Giunta D'Alfonso, Silvio Paolucci ha voluto rispondere, sottolineando quanto fatto dal precedente governo regionale sul fronte della Sanità.

«Mi pare di capire invece che la Sanità va con un conto economico perfettamente in equilibrio come esattamente il piano di riqualificazione 2016-2018 prevede - ha aggiunto - e l'assessore Verì ha già risposto ad una mia interrogazione precisando che non solo non ci sono debiti, ma che il conto economico è in linea con il Piano approvato dai due ministeri. Peraltro, aggiungo che non è che non ci sono risorse in cassa, ma ce ne sono fin troppe perché nella Regione Abruzzo noi abbiamo ereditato una situazione nel 2014 in cui avevamo chiesto una anticipazione di cassa di 140 milioni, e adesso il 10 di febbraio, al momento in cui c'è stato il passaggio di consegne, ne abbiamo lasciati in eredità 482».