SANITA': MINISTERO, ABRUZZO TRA LE 7 REGIONI IN PIANO DI RIENTRO

Pubblicazione: 13 novembre 2018 alle ore 19:05

ROMA - Sono sette le Regioni attualmente sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità e sono tutte al Centro-Sud. Si tratta di Puglia, Abruzzo, Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Molise; le ultime quattro sono commissariate.

È questo il punto della situazione del ministero della Salute, appena pubblicato sul sito del dicastero, dopo i risultati delle ultime verifiche da parte dei Tavoli di monitoraggio che si sono svolte lo scorso luglio al ministero dell'Economia.

Attualmente le Regioni commissariate sono: Campania (commissario ad acta è il presidente della Regione Vincenzo De Luca); Lazio (commissario ad acta il Presidente della Regione Nicola Zingaretti); Calabria (commissario ad acta è l'ingegnere Massimo Scura); Molise (al momento è presente un Sub Commissario, Gerardo Di Martino).

Il Consiglio dei Ministri avvia la procedura di commissariamento della Regione, spiega il ministero, nel caso in cui i Tavoli di monitoraggio del Piano di rientro evidenzino inadempienze da parte delle Regioni in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi programmati, tali da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).