SANITA': DONAZIONE SANGUE, PRESENTAZIONE DATI ABRUZZESI

Pubblicazione: 13 giugno 2019 alle ore 12:53

PESCARA - In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra ogni anno in tutto il mondo il 14 giugno, è convocata una conferenza stampa in programma domani alle 11 nella Sala D'Ascanio della sede di Pescara del Consiglio regionale.

Nell'occasione verranno illustrati i dati relativi all’autosufficienza, qualità e sicurezza del sangue e dei medicinali derivati dal plasma umano in Abruzzo e le nuove strategie per promuovere la donazione del sangue, soprattutto trai giovani, e migliorare l’organizzazione della raccolta.

L’evento è promosso dall’Assessorato regionale alla Salute in collaborazione con il Centro regionale Sangue e le Organizzazioni regionali di donatori di sangue Avis, Fidas, Croce Rossa, Ados e Fratres.

Interverranno, tra gli altri, l'assessore alla Salute Nicoletta Verì e il direttore del Crs Pasquale Colamartino.