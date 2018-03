SANITA' ABRUZZO: PAOLUCCI, ''DA CORTE CONTI RILIEVI TECNICI, CONTA QUALITA' CURE''

Pubblicazione: 30 marzo 2018 alle ore 18:58

L'AQUILA - "La Corte dei conti fa rilievi tecnici che non hanno nulla a che vedere con i giudizi politici circa la programmazione sanitaria, per i quali quel che conta è la qualità delle cure, che in Abruzzo sono in ampio di miglioramento".

Commenta così Silvio Paolucci, assessore regionale alla Sanità, la relazione della Corte dei Conti, sull'operato dell'esecutivo regionale sul fronte dell'azione di riforma prevista nel Piano di riqualificazione del servizio sanitario regionale 2016-2018, e dove si sostiene che la Regione Abruzzo sta accumulando "enormi ritardi" visto che "nessuno degli dei otto obiettivi fissati risulta completato".

"Le relazioni della Corte dei Conti - osserva però Paolucci - normalmente risaltano le criticità tecniche che si manifestano, ma seppure di sfuggita in questa relazione viene dato conto anche degli ampi miglioramenti della qualità delle cure e dei livelli essenziali di assistenza, e credo che questo sia ciò che interessa ai cittadini, più che gli adempimenti tecnici del piano sanitario".

Paolucci aggiunge poi che circa gli adempimenti, "la stessa relazione precisa che il ritardo della conclusione del programma dipende da quello del programma 2013-2015, che fa riferimento alla precedente amministrazione regionale", e che "la relazione avrebbe dovuto rilevare con forza che il piano di riqualificazione è stato approvato il 15 settembre 2016 e la sua effettiva esecuzione è partita il 1 ottobre del 2016, non come calcolato, dal 1 gennaio 2016".