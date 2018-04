SANITÀ: ECCELLENZE NEL PREMIO MEDICINA ABRUZZO,

LA KERMESSE IN PROGRAMMA DOMENICA A PESCARA

Pubblicazione: 20 aprile 2018 alle ore 17:34

PESCARA - Le eccellenze della sanità abruzzese in passerella in una iniziativa promossa dall'Associazione "Ulisse 2000" con il patrocinio dell'amministrazione provinciale “per evidenziare i risultati raggiunti da alcune equipe mediche che costituiscono un fiore all'occhiello per la nostra regione”: è in programma domenica 22 aprile a Pescara la decima edizione del Premio medicina Abruzzo che si svolgerà alle ore 10 nella Sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara.

Presentate una alla volta dal giornalista Paolo Castignani, conduttore del popolare programma "Medicina Facile" su Rete 8, si alterneranno al centro del proscenio il reparto di ortopedia del responsabile Vittorio Calvisi del "San Salvatore" de L'Aquila, la neurochirurgia di Danilo Lucantoni del "Giuseppe Mazzini" di Teramo, la chirurgia pediatrica di Pierluigi Lelli Chiesa del "Santo Spirito" di Pescara, la clinica medica di Francesco Cipollone dell'Ospedale Clinicizzato di Chieti, l'urologia territoriale di Giuseppe Di Giovacchino dell'Azienda sanitaria di Pescara.

Nell'incontro si parlerà anche di sanità privata con Gustavo Velasquez, responsabile del reparto di ferite difficili e piede diabetico della Casa di Cura Pierangeli di Pescara.

A consegnare gli ambiti premi interverranno autorità civili e politiche ma anche nomi illustri della sanità in una iniziativa che rappresenta un modo per fare il punto della situazione tra risultati raggiunti e problemi ancora da risolvere.