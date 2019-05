SANITÀ: ALLERTA ANCHE IN ABRUZZO PER INTEGRATORI CURCUMA CHE PROVOCANO EPATITE; L'ELENCO COMPLETO

Pubblicazione: 29 maggio 2019 alle ore 11:54

PESCARA - Sono state attivate anche in Abruzzo le procedure di "allerta", così come previsto dalle normative nazionali ed europee, su alcuni lotti di integratori alimentari a base di curcuma, per un rischio chimico che potrebbe provocare una epatite colestatica non contagiosa.

Lo fa sapere l'assessore alla Salute, Nicoletta Verì.

Dai riscontri effettuati dal Servizio Igiene e Sicurezza degli alimenti del Dipartimento Salute e Welfare, nella nostra regione risultano distribuite solo due partite di integratori, una in provincia dell'Aquila e una in provincia di Teramo, che sono già state ritirate direttamente dal produttore.

Dell'allerta sono state informate anche le Asl (cui spetta, in collaborazione con il Nas dei carabinieri, la vigilanza sull'effettivo ritiro dai punti vendita), a cui sono state fornite indicazioni sui possibili rischi connessi al consumo del prodotto.

Sul portale Sanità della Regione Abruzzo è stato inserito un collegamento alla pagina dedicata del Ministero della Salute, che può essere raggiunta all'indirizzo

Nel corso del 2018, la Regione ha dato operatività a 103 allerte alimentari, che riguardavano vari tipi di alimenti per rischio biologico, chimico, fisico e allergenico. Nel 2019, le allerte sono state invece 32.

La vicenda è iniziata 15 giorni fa con la segnalazione di alcuni integratori alimentari contenenti elevate concentrazioni di curcuma, ritenuti responsabili dei casi di epatite. Il ministero a questo punto diffonde una prima lista di integratori, in cui invita i consumatori “a sospendere temporaneamente a titolo precauzionale il consumo” delle confezioni acquistate sia nei canali tradizionali, sia online.

Il ministero della Salute precisa che sono in corso le verifiche per individuare la causa dei casi di epatite.

ll 27 maggio sono stati associati nuovi casi di epatite colestatica acuta a tre prodotti: Versalis - Geofarma s.r.l., prodotto da Labomar; Rubigen curcuma e piperina, lotto 250119, di Naturfarma, e Curcumin+piperin - Vegavero -, prodotto da Vanatari International GMBH a Berlino.

Questi si vanno così ad aggiungere a quelli già segnalati nei precedenti avvisi: Tendisulfur Forte bustine - Laborest Italia prodotto da Nutrilinea; Cartijoint Forte - Fidia Farmaceutici prodotto da Sigmar Italia; Curcuma liposomiale più pepe nero - lotto 1810224, scadenza 10/21, prodotto da LABORATORIES NUTRIMEA con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi; Curcuma 95% Maximum - lotto 18L264, scadenza 10/2021, prodotto da EKAPPA LABORATORI per conto di Naturando; Curcuma complex - B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop; Tumercur - Sanandrea; MOVART - Scharper SpA, Farmaceutici Procemsa spa Nichelino; Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg - Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta; Curcuma "Buoni di natura" - Terra e Sole; Curcumina Plus 95% - lotto 18L823 - NI.VA prodotto da Frama; Curcumina 95% Kline - lotto 18M861 - NI.VA prodotto da Frama; Curcumina Plus 95% piperina [email protected] - lotto 2077-LOT 19B914 - NI.VA prodotto da Frama; Curcumina Plus 95% piperina [email protected] - 18c590 - NI.VA prodotto da Frama.