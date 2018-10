SAN SALVO: SICUREZZA, INCONTRO DELLA LEGA, ''GOVERNO ABRUZZESE INCAPACE''

Pubblicazione: 16 ottobre 2018 alle ore 20:48

SAN SALVO - "Assenza, inadempienza, inattività. Sono tutti sinonimi di latitanza. Latitanza dell’attuale governo abruzzese incapace di porre in essere programmi per la sicurezza del territorio". E' quanto si legge in una nota della Lega Abruzzo.

"Dopo i gravi fatti di cronaca che continuano nel territorio di San Salvo ed in attesa dell’attuazione del decreto sicurezza attraverso il quale il governo attribuirà risorse finalizzate ad incrementare il personale, i mezzi e la dotazione alle nostre forze di polizia - si legge nella nota -, il direttivo della Lega San Salvo organizzerà a novembre un incontro pubblico, che vedrà come tema centrale la sicurezza del territorio".

"La Lega di San Salvo coglie l’occasione per ringraziare pubblicamente le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, nonostante i tagli di personale e risorse inferte dai governi di centrosinistra degli ultimi dieci anni, in modo encomiabile e con spirito di sacrificio continuano a garantirci protezione e sicurezza", conclude la nota.