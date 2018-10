SAN PIO DELLE CAMERE: UN WEEK-END ALL'INSEGNA DEL GUSTO CON L'ORO ROSSO

Pubblicazione: 23 ottobre 2018 alle ore 15:51

L'AQUILA - "Sulle vestigia degli antichi padri", come recitava il poeta abruzzese Gabriele D'Annunzio, attraverso i borghi dell'aquilano alla scoperta dell'oro rosso locale, il prezioso zafferano dop dell'Aquila, così si presenta l'iniziativa "Raccogli, conosci e gusta", organizzata per sabato 27 e domenica 28 ottobre.

La scelta della data non è casuale, perchè coincide con il periodo di fioritura dello zafferano e della raccolta.

Evento voluto e promosso dall'associazione culturale "Le vie dello zafferano", è alla sua quinta edizione, e questa mattina c'è stata la presentazione a Palazzo Fibbioni, sede del Comune dell'Aquila.

Hanno partecipato Pio Feneziani, sindaco di san Pio delle Camere (L'Aquila), luogo chiave della manifestazione, Nicola Ursini, presidente dell'associazione, William Zonfa, chef stellato aquilano della Magione Papale e Francesco Dioletta, maestro gelatiere.

"Lo zafferano è la nostra punta di diamante - ha commentato il sindaco ad AbruzzoWeb - un mezzo importante per far conoscere il nostro territorio attraverso una vera eccellenza e il lavoro fatto fino ad ora sta già dando i suoi frutti. Nelle scorse settimane abbiamo assistito a una vera invasione turistica di curiosi e appassionati che vogliono vedere le fasi di lavorazione e conoscere il nostro prodotto".

Un'eccellenza vista anche come una risorsa lavorativa, "sono sempre più numerosi i giovani che si avvicinano e che vedono nello zafferano una possibilità. Speriamo che tutto questo entusiasmo sia supportato anche dalle istituzioni perchè dietro pochi grammi della preziosa spezia, ci sono ore di duro lavoro".

E il primo cittadino si appresta ad aprire le porte della kermesse con la speranza che continui ad essere un consueto appuntamento, "stiamo gettando le basi per fare del comprensorio aquilano un vero e proprio volano turistico. Ovviamente tutto questo da solo non basta, dobbiamo fare squadra con gli altri comuni e avere il capoluogo come capofila per creare un'offerta attrattiva a 360°".

"Sarà un week end ricco di eventi - ha aggiunto Ursini - a cominciare dal campionato di raccolta dello zafferano che l'anno scorso ha riscosso tanto interesse a livello nazionale. Ci piace pensare al gioco e al lavoro di squadra, mostrare una presenza attiva in favore del territorio".

Quest'anno anche un ospite particolare, il poliedrico artista e chef Andy Luotto, "siamo felici di averlo con noi - ha aggiunto Ursini - un valore aggiunto che accompagnerà la chiusura della festa".

Si comincia quindi sabato mattina con la gara di raccolta dei crochi, che premierà i produttori più precisi e veloci, anche quest'anno i ristoranti delle "Vie dello zafferano" proporranno un menù di degustazione completo, dall’antipasto al dolce, ovviamente con l'ingrediente principe: lo zafferano.

I ristoranti che hanno aderito all'iniziativa sono: Locanda La Corte, Albergo Monteselva, Convento di San Colombo, Agriturismo Lo scrigno di porpora, Il salone dei granai-Magione Papale, da Lincosta, Osteria Corridore, Agriturismo Centuria,

Domenica mattina presto, alle 7, coltivatori e aziende agricole accoglieranno i visitatori che vorrano condividere l'emozionante panorama dato dalle distese di oro rosso, a seguire ci sarà la mostra mercato dei prodotti locali, di fotografie "Storie di Zafferano" e l'eposizione artistica, "Materia e sentimento", di Patrizia Attanasio, occasione per condiivdere anche le esperienze dei produttori e artigiani del posto.

A mezzogiorno partirà un percorso gastronomico con un menù realizzato dalle associazioni del territorio capitanate dallo chef Arcangelo Tinari, stella Michelin del Villa Maiella a Guardiagrele.

Si potranno gustare le classiche pallottine cacio e ova, il tartufo su salsa di zafferano, la minestra di biete, ceci e zafferano, un panino con il maialino nero d'Abruzzo o ancora la preziosa spezia in versione dolce nella torta con patate, ricotta e miele, allietati da spettacoli e musica itinerante nelle vie del piccolo borgo.

Il menù avrà un costo di 18 euro o 20 con degustazione di vino o birra.

Ci sarà anche un gelato speciale di Dioletta e una rivisitazione del cappuccino ad opera dello chef Zonfa, nel pomeriggio di domenica, alle 15, è la volta di "Santi libri... Gourmet", l'appuntamento con Andy Luotto, che presenterà il suo libro Padella story - le mie cucine, presso la sala polifunzionale.

Nato in America, ma naturalizzato italiano, è un artista, attore, scrittore e cuoco, fu scoperto da Renzo Arbore e ha partecipato ad alcuni programmi di successo in casa Rai, come "L'altra domenica" e "Quelli della notte".

A conclusione della giornata ci sarà la premiazione del "miglior raccoglitore 2018".

Tutto il programma è disponibile sulla pagina Facebook dell'evento o sul sito internet www.leviedellozafferano.it, per informazioni contattare il numero 320/8760658.

In caso di maltempo è previsto anche un "piano b", la manifestazione comunque si farà, probabilmente nei locali della palestra comunale di San Pio delle Camere.