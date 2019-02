SAN GIOVANNI TEATINO: IL COMICO BATTISTA DALLA DONNA COSTRETTA A LETTO

Pubblicazione: 28 febbraio 2019 alle ore 19:49

SAN GIOVANNI TEATINO - Una visita a sorpresa a Debora Brandimarte, 40enne di San Giovanni Teatino affetta da una patologia alla colonna vertebrale che da oltre tre anni la costringe a letto, e un appello al neo presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio per regalarle una speranza.

Il comico romano Maurizio Battista, prima dello spettacolo in programma venerdì scorso al Teatro Massimo, è andato a casa di Debora per conoscerla.

"Come immaginabile è stata un'emozione immensa per lei", racconta al Centro Daniele De Patre, un amico della donna che da tempo collabora alle iniziative per sensibilizzare sulla sua difficile condizione.

Il cabarettista ha approfittato dell'occasione per girare un video, già condiviso attraverso la pagina Facebook di Debora Brandimarte, e lanciare accanto alla ragazza un appello alle istituzioni, e in particolare al nuovo presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, per chiedere di fare in modo che alla donna siano concesse le cure di cui ha bisogno per tornare a camminare.

Nel frattempo, prosegue la raccolta fondi per garantire a Debora la possibilità di entrare in un centro di riabilitazione. Chi volesse sostenerla, può farlo attraverso l’evento Facebook “Un sorriso per Debora” o donando direttamente sul suo conto corrente.