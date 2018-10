SAN GABRIELE: IN 2 MILA AL RADUNO DELLE CONFRATERNITE DEL CENTRO ITALIA

Pubblicazione: 14 ottobre 2018 alle ore 18:33

ISOLA DEL GRAN SASSO - Sessanta confraternite, appartenenti alle diocesi d'Abruzzo, Molise e Marche, hanno partecipato questa mattina a Isola del Sasso (Teramo) al 19esimo raduno interregionale delle confraternite del centro Italia che si sono date appuntamento nel Santuario dell'Addolorata.

A dare il benvenuto agli oltre 2 mila confratelli il rettore padre Natale Nunzio Panetta che ha invitato a camminare nella fede dell'ascolto della parola "perché senza la preghiera ci si ferma" ricordando la visita al santuario di Giovanni Paolo II il 30 giugno 1985 quando indicò la via mariana per santificarsi.

Una lunga via crucis caratterizzata dalle diverse mozzette colorate ha preceduto la messa presieduta da monsignore Orlando Antonini, già nunzio apostolico in Serbia, che nell'omelia ha evidenziato come si stia vivendo il tempo dell'indifferenza religiosa e di come il dio dei cristiani "è presente in questa storia grazie alla fede della sua comunità".

L'assistente per le confraternite della Conferenza episcopale d'Abruzzo e Molise, don Vincenzo Piccioni nel ringraziare tutti i partecipanti ha auspicato che ci sia un costante e continuo rinnovamento generazionale tra i confratelli con un pensiero al sinodo dei vescovi dedicato proprio ai giovani.