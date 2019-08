SALVINI IN ABRUZZO: PD, ''MINISTRO 'DE SADE' IN UN TOUR DI PROPAGANDA ESTIVA''

Pubblicazione: 07 agosto 2019 alle ore 18:44

L'AQUILA - "Il Ministro 'De Sade' in un tour di propaganda estiva arriva nella nostra regione. Matteo Salvini vuole rivolgersi ai masochisti del meridione. Noi, che non abbiamo questa devianza, non lo accoglieremo e non lo applaudiremo".

Così il segretario del Partito Democratico abruzzese, Michele Fina, alla vigilia della visita del leader della Lega che toccherà quattro zone della costa abruzzese.

Per Fina, "la sfacciataggine della propaganda è arrivata a un punto tale da pensare e organizzare un giro di comizi per promuovere un progetto, quello della secessione mascherata da autonomia differenziata, in territori che saranno le vittime di quel progetto, che se realizzato non farà altro che allargare il già preoccupante divario tra Nord e Sud del Paese. È la Lega Nord che si camuffa e torna all’attacco dell’unità del Paese, che attenta alla coesione, che ammazza l’Abruzzo e tutto il Mezzogiorno. Danno e beffa: in Abruzzo e nel Mezzogiorno, il personale politico leghista dovrebbe spiegare al suo leader che, per diventare un partito nazionale, non basta cambiare il nome ma bisogna preoccuparsi degli interessi di tutti e non solo di quelli del Nord. Salvini dice agli abruzzesi come farà loro del male, e ne chiede il consenso e l’applauso. Proprio come fa un sadico con i masochisti. Noi saremo dalla parte degli abruzzesi e dalla parte dell’unità e della solidarietà nazionale".