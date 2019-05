SALVINI IN ABRUZZO: LEGITTIMA DIFESA, ''RAPINATORI FARANNO ALTRO LAVORO''

Pubblicazione: 09 maggio 2019 alle ore 21:14

GIULIANOVA - "Dopo anni di chiacchiere la legittima difesa è legge: per chi viene aggredito a casa sua, nel suo negozio, nel suo bar, nella sua azienda... basta con i risarcimenti ai poveri rapinatori feriti, il povero rapinatore fa un mestiere più onesto nella prossima vita invece del rapinatore".

Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini in comizio a Giulianova per le comunali.

"Sulle tasse avevamo promesso di intervenire a partire dalle piccole partite IVA, artigiani, commercianti e piccoli imprenditori, liberi professionisti già da quest'anno pagheranno il 15% se fatturano fino a 65.000 euro. Se all'Europa va bene? Lo facciamo, se all'Europa non va bene, lo facciamo lo stesso ed è per questo che vi chiedo una mano il 26 maggio, per dare i soldi ai risparmiatori truffati...".

"Quante migliaia di posti di lavoro abbia salvato in Abruzzo, in Italia, cancellando la Direttiva bolkestein che vendeva le nostre spiagge? - ha proseguito salvini - A Bruxelles avevano deciso che le le spiagge abruzzesi venivano messe all'asta: eh no amico mio, lasciale gestire dagli abruzzesi, quindi vi chiedo di mandarci in Europa a difendere l'interesse nazionale del popolo italiano".