SALVINI IN ABRUZZO: ''LE NAVI DELLE ONG NON AVRANNO PORTO IN ITALIA''

Pubblicazione: 09 maggio 2019 alle ore 21:20

GIULIANOVA - "A oggi i dati rispetto all'anno scorso dicono che gli sbarchi in Italia sono calati del 92%. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare, è cambiata la musica".

Così, il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, in piazza a Giulianova a sostengo del candidato sindaco Pietro Tribuiani.

"In queste ore mi hanno detto che c'è la nave di una ong dei centri sociali che ha raccolto 29 immigrati davanti alla Libia: in Italia questi non arrivano e non avranno un porto in Italia, ok? Non ci facciamo dettare le regole da qualche centro sociale che si improvvisa velista nel mar Mediterraneo. Molto semplicemente coi soldi che abbiamo risparmiato riusciremo ad assumere 8000 fra poliziotti, Carabinieri e Vigili del Fuoco, quindi qualche divisa in più e qualche clandestino in meno".