SALVINI IN ABRUZZO L'8 AGOSTO: COMIZIO SU TRABOCCO, TAPPE ANCHE A TORTORETO E PESCARA

Pubblicazione: 31 luglio 2019 alle ore 13:13

PESCARA - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha scelto l'Abruzzo come rampa di lancio della sua campagna nel Sud d'Italia per convincere gli elettori che le autonomie regionali rappresentano una vera svolta.

Il vicepremier e ministro dell'Interno, come si legge sulle colonne del quotidiano Il Centro, terrà alcuni comizi in giro per la regione giovedì 8 agosto.

Il deputato Giuseppe Bellachioma, segretario abruzzese del Carroccio, conferma la notizia. "Salvini terrà persino un incontro su uno dei luoghi più simbolici della nostra regione, un posto scelto proprio per ribadire la peculiarità delle autonomie. Salvini parlerà da un trabocco della Costa Teatina", svela Bellachioma.

Il Trabocco scelto dal capitano della Lega potrebbe essere quello di Punta Punciosa, secondo quanto riportato dal Centro, quasi al confine tra Fossacesia e Rocca San Giovanni, recentemente scelto anche da Valeria Marini per la sua puntata in Abruzzo.

È un Trabocco particolarissimo perché il suo proprietario, Giovanni Finoro, è un assessore leghista del Comune di Fossacesia, come fa notare Enrico Di Giuseppantonio, sindaco della perla della costa abruzzese.

Il programma della visita di Salvini è comunque più ricco.

L'8 agosto, salvo cambiamenti dell'ultim'ora, il vicepremier e ministro dell'Interno sarà in Abruzzo alle 10,30.

La sua prima tappa è prevista nello chalet La Murena di Tortoreto Lido.

Quindi si sposterà sul trabocco della costa teatina per trasferirsi a Marina di San Salvo dove successivamente, intorno alle 16,30, terrà un comizio.

Il gran finale però è previsto a Pescara, alle 21, quando Salvini parlerà al popolo abruzzese della Lega dallo Stadio del mare, di fronte alla fontana di Cascella in Piazza Primo Maggio.