SALVINI ANNULLA DUE COMIZI DOMANI IN ABRUZZO, MA CONFERMA TAPPA A PESCARA

Pubblicazione: 07 agosto 2019 alle ore 21:35

PESCARA - La possibile crisi di Governo e le frizioni all'interno della maggioranza, che si è spaccata con il voto della Tav, hanno indotto il leader della Lega, Matteo Salvini, a cancellare alcune tappe in Abruzzo,

Dopo le due tappe di oggi, Matteo Salvini annulla altre due tappe 'dell'Estate italiana tour', in programma per domani in Abruzzo.

Il vicepremier e ministro dell'Interno ha cancellato sia il comizio a Fossacesia Marina alle 10 sia quello si San Salvo Marina alle 17.

Resta invece confermato al momento l'appuntamento di domani sera alle 21.30 a Pescara.