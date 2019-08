Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

SALVINI A PESCARA: ''NON SOPPORTO PIU' I 'NO', BISOGNA FARE IN FRETTA E CON CORAGGIO''

Pubblicazione: 08 agosto 2019 alle ore 22:32

PESCARA - "Bisogna far le cose bene, in fretta e con coraggio, bisogna sbloccare le opere pubbliche, non abbiamo bisogno di ministri che le bloccano. Non sopporto più i no, io che sono l'uomo più paziente del mondo". Così Matteo Salvini dal palco dello Stadio del mare a Pescara. "Siamo disposti a mettere in gioco le nostre poltrone, magari lo pensano gli altri alle poltrone, noi siamo al servizio del popolo italiano".

