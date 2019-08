SALVINI A PESCARA: DIVIETI E MODIFICHE A VIABILITA'

Pubblicazione: 07 agosto 2019 alle ore 14:04

PESCARA - In occasione della visita in Abruzzo del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni Matteo Salvini, il Comune di Pescara comunica che, con Ordinanze Dirigenziali 138, 413 e 414 del 6 agosto e 415 del 7agosto ha fissato i seguenti divieti.

Dalle 16 dell'8 agosto fino alle 10 del 9 agosto sarà vietata la sosta e la fermata in largo Mediterraneo sulla Riviera Nord, dall’intersezione con Largo Mediterraneo fino all’incrocio con via De Amicis.

Divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di Via Mazzini, dall’intersezione con Viale della Riviera all’incrocio con Viale Regione Elena. Divieto di sosta e di fermata su Viale Regina Elena, su entrambi i lati dall’intersezione con Via Mazzini all’incrocio con via De Amicis. I divieti di sosta e fermata interesseranno anche il Lungomare Matteotti, su entrambi i lati e Piazza Primo Maggio.

Dalle 16 alle 22, sarà invece vietata la sosta e la fermata su entrambi i lati della carreggiata dall’ingresso principale del Lido Alcyone fino a 50 metri a nord e a Sud di Viale della Riviera .

L’Ordinanza 415 stabilisce il divieto di sosta dalle 16 dell'8 agosto alle 3 del 9 agosto (e comunque fino a cessate esigenze) su Via De Amicis su entrambi i lati, dall’intersezione con Via Regina Elena all’incrocio con Viale Riviera.

Vietata la sosta e la fermata su entrambi i lati di Via Gramsci, per i 150 metri dell’intersezione con Piazza I maggio.

In occasione della visita, scatterà la rimozione dei cassonetti dei rifiuti e lo svuotamento e la sigillatura dei cestini porta rifiuti e delle isole ecologiche.

L’ordinanza dirigenziale138 stabilisce infine il divieto di consumo, vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine. Sarà inoltre vietato abbandonare questo tipo di contenitori in Largo Mediterraneo, per 100 metri sul Lungomare Matteotti, nel tratto di spiaggia libera a ridosso della Nave di Cascella.