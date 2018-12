RUGBY: TUTTI I RISULTATI DELLE SQUADRE ABRUZZESI DALLA SERIE A ALL'UNDER 16

Pubblicazione: 09 dicembre 2018 alle ore 20:29

L'AQUILA - Domenica sfortunata per l'Unione L'Aquila che in Serie A perde, conquistando tuttavia due punti per la classifica.

Il derby in Serie B termina a favore del Paganica, che si impone al Gladioli di Avezzano.

In Serie C vincono Polisportiva Abruzzo e Unione L'Aquila, perde ma conquista il bonus difensivo il Pescara Rugby.

L'Unione L'Aquila fa suo il derby di U18, mentre sul campo di Villa Sant'Angelo, di fronte ad una bella cornice di pubblico, si è svolta la finale della fase territoriale U16.

Vince il Rugby Experience 25-8 sull'Avezzano Rugby.

La squadra aquilana (nella foto in allegato) giocherà per la prima volta la fase élite di categoria.

Tutti i risultati, in attesa dell'omologazione del giudice sportivo:

Campionato nazionale di Serie A, girone 3 - VI giornata - 9 dicembre, ore 14,30

Rugby Perugia – UR L'Aquila 32-26

Campionato nazionale di Serie B, girone 4 - VIII giornata - 9 dicembre, ore 14,30

Avezzano Rugby – Polisportiva Paganica 19-45

Campionato nazionale di Serie C, girone E - IX giornata - 9 dicembre, ore 14,30

Polisportiva Abruzzo – UR Anconitana 50-20

Campionato nazionale di Serie C, girone G - VII giornata - 9 dicembre, ore 14,30

Curiana Rugby – UR L'Aquila 7-8

Pescara Rugby – Colleferro Rugby 14-20

Campionato élite U18 - VII giornata - 9 dicembre, ore 11

Avezzano Rugby – UR L'Aquila 14-20

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Lazio) - VII giornata - 9 dicembre, ore 12

Frascati Arnold – Polisportiva Paganica 17-19

Campionato interregionale U18 (Abruzzo-Marche) - V giornata - 9 dicembre, ore 12,30

Polisportiva Abruzzo – Amatori Ascoli 29-62

Rugby Sambuceto – Rugby Tortoreto – Rugby Sambuceto 26-68

Campionato U16, fase territoriale - Finale - Villa Sant'Angelo - 9 dicembre, ore 11

Avezzano Rugby – Rugby Experience 8-25

Coppa Italia femminile U18 - IV giornata - 9 dicembre, ore 11

Rugby Tetras, AP Partenope, Le Longobarde, Hammers Campobasso, Amatori Napoli

Raggruppamento interregionale U14 - Roma, via Flaminia - 7 dicembre, ore 16

UR Capitolina, Polisportiva Lazio Jr, Rugby Experience

Raggruppamenti regionali U12 - VII giornata - San Giovanni Teatino - 9 dicembre, ore 10

Rugby Sambuceto, Pescara Rugby, Rugby Tetras, Vecchie Fiamme

Raggruppamenti regionali U12 - VII giornata - Sulmona - 9 dicembre, ore 10

R. Sulmona 1967, Polisportiva Paganica, Amatori Teramo, Polisportiva L'Aquila